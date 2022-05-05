Нью-Йорк, США, 5 мая, 2022, 22:50 — ИА Регнум. В Мариуполе началась третья по счёту операция по эвакуации мирных жителей под эгидой ООН, заявил 5 мая заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

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Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН.

«Третья операция с целью эвакуации гражданского населения началась сегодня утром», — сказал Гриффитс.

При этом он выразил благодарность российской и украинской сторонам за «конструктивное и важное сотрудничество, позволяющее воплощать операцию в жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, военные России и ДНР ежедневно эвакуируют из Мариуполя всех желающих покинуть город. Исключение составляют только люди, насильно удерживаемые на заводе «Азовсталь» украинскими нацистами.