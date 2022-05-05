Ижевск, 5 мая, 2022, 22:49 — ИА Регнум. В Удмуртии до конца 2022 года планируется построить 100 быстровозводимых модульных домиков-отелей для приема туристов. Об этом в своем telegram-канале сообщил первый зампред правительства республики Константин Сунцов.

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Он уточнил, что каждый из домиков будет представлять из себя отдельный номер со всеми удобствами. Федеральное правительство выдели на эти цели субсидию в размере 150 млн рублей.

«Строить будут инвесторы при софинансировании со своей стороны не менее 50%», — уточнил Сунцов.

В рамках конкурса будут определены подрядчики строительства, а также точки на территории республики, где начнется строительство. Конкурсы намечены на июль текущего года.

ИА REGNUM напоминает, власти Удмуртии планируют в 2022 году увеличить поток туристов в республику до 700 тыс. человек. В 2021 году регион рассчитывал на показатель турпотока в размере 560 тыс. человек, таким образом за год поток туристов в республику может вырасти на 25%.

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