Химки, Московская область, 5 мая, 2022, 22:41 — ИА Регнум. 38-летний российский специалист Владимир Габулов покинул пост генерального директора подмосковных «Химок» по собственному желанию. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба клуба.

ФК «Химки»

Габулов занимал эту должность с декабря 2021 года. О назначении нового генерального директора клуб объяви в ближайшие дни.

После 27-ми сыгранных туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Химки», одержав шесть побед и набрав 29 очков, занимают двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.

7 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» футбольный клуб «Зенит» примет «Химки». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.