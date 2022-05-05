Москва, , 22:36 — REGNUM 23-летний опорный полузащитник «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал, выступающий в текущем сезоне за лондонский «Вест Хэм» на правах аренды, не планирует возвращаться в московский клуб.

Алекс Крал Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, футболист планирует продолжить карьеру в одном из чемпионатов Европы. Возможен вариант с возвращением игрока в Чехию.

В текущем сезоне Алекс Крал принял участие в пяти матчах за «молотобойцев» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле футболист провел 257 минут.

Крал выступает за «Спартак» с 1 сентября 2019 года после перехода из пражской «Спарты» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость чешского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.