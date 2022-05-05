Ясиноватая, ДНР, 5 мая 2022, 22:34 — REGNUM Город Ясиноватая (ДНР) подвергся ракетному обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований вечером 5 мая, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Украинские боевики открыли огонь по Ясиноватой в 19:38 мск со стороны населённого пункта Авдеевка: было выпущено три ракеты из БМ-21 «Град».
Кроме того, украинские боевики многократно обстреляли столицу ДНР и город Горловку, применив артиллерийские орудия и миномёты.
Читайте ранее в этом сюжете: Украинские боевики снова обстреляли Ясиноватую из «Градов» — СЦКК