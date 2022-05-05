Ясиноватая, ДНР, , 22:34 — REGNUM Город Ясиноватая (ДНР) подвергся ракетному обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований вечером 5 мая, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Ясиноватая Wikimedia

Украинские боевики открыли огонь по Ясиноватой в 19:38 мск со стороны населённого пункта Авдеевка: было выпущено три ракеты из БМ-21 «Град».

Кроме того, украинские боевики многократно обстреляли столицу ДНР и город Горловку, применив артиллерийские орудия и миномёты.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские боевики снова обстреляли Ясиноватую из «Градов» — СЦКК