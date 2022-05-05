Москва, , 22:23 — REGNUM Из опасных районов Донбасса и Украины в Россию за сутки 4 мая в ходе спецоперации переправлены 15 637 человек, включая 2002 детей, сообщил 5 мая журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Беженцы с Украины в Приморье Пресс-служба правительства Приморья

По словам офицера, с начала спецоперации число эвакуированных в Россию достигло 1 129 955, из них 201 350 — дети. Государственную границу России пересекли 146 642 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе — 2051 за сутки 4 мая.

На территории России продолжают функционировать более девяти с половиной тысяч пунктов временного размещения. Значительная часть насильно удерживаемого украинскими боевиками людей по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию.

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