Вашингтон, , 22:17 — REGNUM США на данный момент сохраняют способность поставлять вооружения Украине практически на ежедневной основе, заявил 5 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такое заявление он сделал в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявления российского военного руководства о том, что транспорт НАТО, прибывший на Украину с оружием, будут рассматриваться как законные цели для уничтожения.

При этом Прайс подчеркнул, что не будет отвечать на эти заявления.

«Как уже говорил мой коллега в Пентагоне, мы сохраняем возможность беспрепятственно поставлять оружие и военную поддержку на территорию Украины», — заявил Прайс. По его словам, это делается «практически на ежедневной основе».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию Украины с вооружением или материальными средствами для украинских войск, рассматривается как законная цель для уничтожения.

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