Рим, , 22:11 — REGNUM Власти Италии солидарны с Киевом в нынешней ситуации, заявил 5 мая президент страны Серджо Маттарелла.

Серджо Маттарелла Quirinale.it

Италия поддерживает «независимость и территориальную целостность» Украины и намерена проявлять свою поддержку «активно», добавил он.

Представители большинства политических партий и основных СМИ Италии с 24 февраля 2022 года соревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента. Неожиданно жесткую алармистскую антироссийскую риторику премьер-министра Марио Драги объясняют его планами занять место генсека НАТО.