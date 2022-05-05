Берлин, , 22:03 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден согласились поддерживать Украину «существенно и непрерывно», сообщил 5 мая журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Апофеоз. Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он заявил по итогам телефонных переговоров Байдена и Шольца.

«В центре беседы было российское наступление на Украину. Стороны обменялись мнениями по текущей военной ситуации, а также о положении дел в сфере поддержки Украины. Они согласились, что надо поддерживать Украину существенно и непрерывно, чтобы она могла реализовать право на самооборону», — заявил Хебештрайт.

«Канцлер и американский президент подчеркнули, что они не признают никаких шагов, нарушающих территориальную целостность и суверенитет Украины. Они решительно осудили последние высказывания российского руководства по дискредитации демократически легитимного украинского руководства», — добавил Хебештрайт.

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