Елена Миронова, 6 мая 2022, 08:48 — REGNUM Югра находилась далеко от линии фронта. Но Ханты-Мансийский национальный округ, который в годы войны входил в состав Омской области, мобилизовал на трудовой фронт и в ряды Красной армии с первых месяцев Великой Отечественной войны все людские, природные и производственные ресурсы.

Рыбаки на промысле. Югра. 1942
Рыбаки на промысле. Югра. 1942

В ХМАО сейчас проживают 22 воевавших ветерана Великой Отечественной войны. В 1939 году, согласно переписи населения, в Ханты-Мансийском национальном округе население составляло 93 274 человека. Из Югры на защиту Родины ушли на фронт свыше 17 тысяч мужчин и женщин, из них около 10 тыс. человек не вернулись с полей сражений.

Рыбаки Ханты-Мансийского округа во время войны
Рыбаки Ханты-Мансийского округа во время войны

Кузница снайперов и истребителей танков

В годы войны в Югре развернули работу школы подготовки военных и медицинских кадров. В ХМАО обучали снайперов, автоматчиков-лыжников, пулеметчиков, миномётчиков, истребителей танков, сапёров, связистов, санитарных инструкторов, медицинских сестёр.

Автономный округ прославили подвигами 13 Героев Советского Союза. Среди них — знаменитый снайпер Гавриил Епифанович Собянин (25 мая 1896 — 23 декабря 1944), о котором пословицы слагали. Его личный счёт составляет более 60 уничтоженных солдат и офицеров противника.

Бойцы с противотанковыми ружьями. 1941
Бойцы с противотанковыми ружьями. 1941
Ханты-Мансийск во время войны
Ханты-Мансийск во время войны

Мягкое золото и ценная настойка

Весьма скудные сведения, к сожалению, об эвакуированных в ХМАО в Великую Отечественную войну предприятиях. Известно, что в Сургут из Одессы прибыл мощный коллектив консервного завода. В нескольких источниках отмечается, что Югра поставила 45% рыбных консервов, поступивших на фронт.

Клуб Рыбников. Сургут. 1943
Клуб Рыбников. Сургут. 1943
Колхозные рыбаки Ненецкого округа на ловле семги для фронтовиков
Колхозные рыбаки Ненецкого округа на ловле семги для фронтовиков

В годы войны «мягкое золото» — пушнина из ХМАО шла в оплату поставок по ленд-лизу. Общее количество пушнины, добытой в округе в 1941–1945 годах женщинами, стариками и детьми, оценивалось в 20,8 млн рублей.

Помимо этого, в Югре лесная промышленность изготавливала авиафанеру, лыжный брус, ружейные болванки. Из древесины производили живицу, скипидар, дёготь. Хвойная настойка с лесными ягодами и растениями поставлялась в госпитали, как ценное лекарство. В годы войны в Ханты-Мансийске были построены спичечная фабрика и валяльная мастерская

Отметим, что, несмотря на трудности войны, в Сургуте и районе для детей блокадного Ленинграда построили три детских дома. Кроме того, в этом городе открылось в то время 12 новых школ, восемь больниц, 12 культурных центров.

Духовой оркестр на митинге в честь празднования Дня Победы. 9 Мая 1945 года
Духовой оркестр на митинге в честь празднования Дня Победы. 9 Мая 1945 года

Оригинал Война: Югра 1941−1945 гг создан 01.05.2020