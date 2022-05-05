Рим, 5 мая, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Лидер итальянской правоконсервативной «Лиги» Маттео Сальвини 5 мая заявил, что не является «фанатом» Москвы или Вашингтона, но «болеет» за то, чтобы Россия и США сблизились.

Маттео Сальвини

Это послужило бы укреплению мира, Италии следовало бы работать над достижением такой цели, полагает политик.

Нынешняя ситуация наносит Италии огромный экономический вред, необходимо принимать все возможные меры для ее изменения, добавил Сальвини.

Представители большинства политических партийи основных СМИИталиис 24 февраля 2022 годасоревнуются в остроте антироссийских заявлений. Власти страны переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента. Неожиданно жесткую алармистскую антироссийскую риторику премьер-министра Марио Драги объясняют его планами занять место генсека НАТО.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.