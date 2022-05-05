Новоалександровск, Ставропольский край, 5 мая, 2022, 21:57 — ИА Регнум. В Ставропольском крае произошла автоавария, в результате которой погибли четыре человека. На трассе в Новоалександровском округе столкнулись «Лада Калина» и «Форд». Погибли оба водителя и два пассажира отечественной машины, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

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ДТП произошло днем 5 мая, около 14:10 на 35-м километре дороги Новотроицкое — Сенгилеевское. Как установили сотрудники Госавтоинспекции, водитель «Калины», пытаясь обогнать грузовик, выехал на полосу встречного движения, где не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся по встречке «Фордом».

«Установлено, что погибший водитель иномарки — житель поселка Солнечнодольск. Личности погибших из отечественного авто устанавливаются, все они одеты в строительную робу, в багажнике мешки с стройматериалами», — сообщили подробности ДТП в ГИБДД.