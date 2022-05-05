Рим, 5 мая, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Мэрия Рима отменит распоряжение об уплате 200 евро за получение разрешения на проведение кремации за пределами города, передают местные СМИ 5 мая.

Василий Суриков. Собор Святого Петра в Риме. 1884

Действие указанного распоряжения активно критиковалось гражданами и оппозиционными политиками как вопиющее нарушение прав и здравого смысла.

«Налог» был введен в связи с высоким спросом — в Риме кремировать тело можно лишь на одном кладбище, и там образовывались большие «очереди».