Москва, 5 мая, 2022, 21:48 — ИА Регнум. На территории больниц размещают украинские военные своё вооружение, подвергая мирных жителей угрозе гибели, сообщил 5 мая журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

В Харькове на территории городской клинической больницы № 8 ВСУ разместили артиллерийские установки и оборудовали склад боеприпасов, при этом персонал больницы и всех гражданских, в том числе тяжело больных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение.

В городе Славянске (ДНР) на территории железнодорожной больницы по улице Малогородецкой ВСУ разместили тяжёлую военную технику, а в здании оборудовали опорный пункт со складом боеприпасов.

В Одессе в здании областной клинической больницы по улице Академика Заболотного украинские боевики оборудовали командный пункт, а на прилегающей территории разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО.

В городе Лисичанске (ЛНР) на территории детской больницы ВСУ оборудовали опорный пункт боевиков националистического батальона.