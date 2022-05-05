Москва, 5 мая, 2022, 21:44 — ИА Регнум. Законопроект о праве регионов покупать лекарства у единственного поставщика внесли в Госдуму парламентарии во главе с депутатом Госдумы Максимом Топилиным («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 5 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Государственным и муниципальным учреждениям предоставляется право закупать лекарственные средства, иммунобиологические препараты, специализированные продукты лечебного питания, медицинские изделия, средства для дезинфекции, медицинское оборудование и расходные материалы к нему, а также услуги по хранению и доставке соответствующих товаров, по ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования у государственного унитарного предприятия субъекта РФ либо акционерного общества, сто процентов акций которого принадлежат региону.

Это предприятие либо акционерное общество предлагается определять нормативным правовым актом правительства по обращению высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ в случае наделения его соответствующим полномочием законом региона.

Нормы предлагается ввести на фоне санкций.

Отдельные регионы, например, Татария, Чувашия, Архангельская область, Нижегородская область, Калужская область и другие пользуются этим правом, в том числе для обеспечения своих потребностей в лекарствах и медицинских изделиях через подведомственные или принадлежащие им предприятия, которых определяют единственным поставщиком. Однако возможность закупки регионами у единственного поставщика с 1 июля 2023 года отменяется.

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