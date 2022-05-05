Франкфурт-на-Майне, Германия, 5 мая, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Сегодня, 5 мая, во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» футбольный клуб «Айнтрахт» в ответном матче полуфинала Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22 встретится с лондонским «Вест Хэмом». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Стартовые составы команд:

«Айнтрахт»: Кевин Трапп, Эван Н’Дика, Мартин Хинтереггер, Тута, Джибриль Соу, Филип Костич, Себастьян Роде, Ансгар Кнауфф, Даити Камада, Рафаэль Борре, Йенс Хауге.

«Вест Хэм»: Альфонс Ареоля, Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Владимир Цоуфал, Крейг Доусон, Томаш Соучек, Деклан Райс, Пабло Форналс, Джаррод Боуэн, Мануэль Лансини, Майкл Антонио.

Матч обслужит испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Гилем. Ассистенты главного судьи — Диего Барберо Севильи и Анхель Невадо Родригес. Резервный арбитр — Хуан Мартинес Мунуэра.