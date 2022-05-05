Рим, , 21:38 — REGNUM Сегодня, 5 мая, в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» «Рома» в ответном матче полуфинала Лиги Конференций УЕФА встретится с «Лестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ФК «Рома» Asroma.com

Стартовые составы команд:

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Рик Карсдорп, Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Сержиу Оливейра, Никола Залевский, Тэмми Абрахам, Николо Дзаньоло.

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Уэсли Фофана, Джонни Эванс, Рикарду Перейра, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Кирнан Дьюсбери-Холл, Харви Барнс, Джейми Варди, Адемола Лукман.

На матч назначена сербская бригада арбитров во главе со Срданом Йовановичем. Ассистенты главного судьи — Урош Стойкович и Милан Михайлович.