Нальчик, 5 мая, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Кабардино-Балкария отправит в Донбасс еще 100 тонн гуманитарного груза. В большегрузах, которые отправятся в Донецкую и Луганскую народные республики, будут продукты питания, питьевая вода, детские вещи, собранные жителями республики, местными предпринимателями, сообщили 5 мая в пресс-службе правительства региона.

Dnmchs.ru Гуманитарная помощь

«В распределительные пункты Донбасса из Кабардино-Балкарии поступит 100 тонн гуманитарного груза — продовольствие, бутилированная питьевая вода, предметы первой необходимости, в том числе для детей», — рассказали в правительстве.

За время проведения специальной операции на Украине в Донбасс было отправлено из Кабардино-Балкарии несколько партий гуманитарной помощи общим весом около 300 тонн. Сам руководитель региона Казбек Коков во время поездки в ДНР передал в учреждения здравоохранения необходимое медоборудование и медицинские средства, а также автомобиль скорой помощи.