Лондон, , 21:36 — REGNUM Премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщает 5 мая пресс-служба британского правительства.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечено, что в ходе разговора обсуждалась ситуация на Украине, в том числе вопросы дальнейших поставок Киеву вооружений.

«Лидеры обсудили события на полях сражений и потребности Вооруженных сил Украины. В частности, затрагивался вопрос предоставления оружия более высокой дальности для предотвращения обстрелов мирных граждан», — указано в заявлении, опубликованном на сайте британского кабмина по итогам переговоров.

Тип вооружений при этом не уточняется.

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