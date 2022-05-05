Джонсон и Зеленский обсудили по телефону «оружие повышенной дальности»
Лондон, 5 мая, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщает 5 мая пресс-служба британского правительства.
Иван Шилов ИА REGNUM
Борис Джонсон
Отмечено, что в ходе разговора обсуждалась ситуация на Украине, в том числе вопросы дальнейших поставок Киеву вооружений.
«Лидеры обсудили события на полях сражений и потребности Вооруженных сил Украины. В частности, затрагивался вопрос предоставления оружия более высокой дальности для предотвращения обстрелов мирных граждан», — указано в заявлении, опубликованном на сайте британского кабмина по итогам переговоров.
Тип вооружений при этом не уточняется.