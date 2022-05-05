Вашингтон, , 21:41 — REGNUM Продюсер «Лунного рыцаря» Мохамед Диаб не обладает сведениями о будущем сериала. Об этом сообщило издание Deadline 5 мая.

Сериал «Лунный рыцарь» Скриншот YouTube

«Мы не знаем, будет ли следующий сезон. Marvel не следует традиционному пути, поэтому, даже если им нравится персонаж и они хотят расширить мир, это может быть второй сезон, это может быть отдельный фильм, или персонаж может присоединиться к путешествию другого супергероя», — заявил Диаб. Также продюсер отметил, что конкретных разговоров о запуске второго сезона пока что не было, однако ещё перед стартом первого сезона было понятно, что «история получит продолжение».

Напомним, что премьера «Лунного рыцаря» состоялась 30 марта 2022 года на сервисе Disney Plus. Главную роль в проекте исполнил Оскар Айзек.

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