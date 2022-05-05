Барселона, Испания, 5 мая, 2022, 21:34 — ИА Регнум. 35-летний испанский центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике не поможет каталонской команде в ближайшем матче с «Бетисом», который состоится 7 мая и пройдет в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин».

Zimbio.com Жерар Пике

В текущем сезоне Жерар Пике принял участие в 27-ми турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Реал Сосьедада». В рамках Лиги Европы УЕФА на счету испанца один гол в пяти встречах.

Текущее соглашение Пике с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца сезона 2023/24. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.