Будапешт, , 21:35 — REGNUM К введению запрета на покупку российской нефти для европейских стран в ЕС не готовы, заявил 5 мая венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Виктор Орбан European People's Party

Как пишет Financial Times, об этом глава венгерского правительства сообщил в письменном обращении к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В письме Орбана сказано, что, по его оценке, ни Венгрия, ни в целом Европейский союз «не готовы принять и реализовать меры, предложенные комиссией».

Сейчас шестой пакет антироссийских санкций, предусматривающий эмбарго нефти из России, вводить рано: не выполнены предварительные условия, приемлемые для стран ЕС. Он призвал Еврокомиссию не давить на страны ЕС, ведь это может разобщить их, пояснив:

«Если ЕК будет и впредь настаивать на принятии своего предложения, ей придётся нести полную ответственность за исторический провал европейской интеграции».

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