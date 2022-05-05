Москва, , 21:33 — REGNUM Всеобщей мобилизации в России не будет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Нет, нет, нет, — сказал Володин, отвечая на вопрос в эфире радио «КП».

Тем самым спикер Госдумы опроверг слухи о возможной массовой мобилизации граждан для участия в специальной военной операции на Украине.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, чушью назвал слухи о мобилизации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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