Володин: мобилизации в России не будет
Москва, 5 мая, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Всеобщей мобилизации в России не будет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Duma.gov.ru
Вячеслав Володин
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«Нет, нет, нет, — сказал Володин, отвечая на вопрос в эфире радио «КП».
Тем самым спикер Госдумы опроверг слухи о возможной массовой мобилизации граждан для участия в специальной военной операции на Украине.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, чушью назвал слухи о мобилизации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.