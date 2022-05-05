Екатеринбург, 5 мая, 2022, 21:32 — ИА Регнум. В регионах Уральского ФО зафиксировали случаи умышленных поджогов леса. Об этом заявил журналистам глава окружного департамента лесного хозяйства Олег Сандаков.

hansbenn Пожар

«Умышленные поджоги были», — цитирует его Накануне. Ru.

Чиновник добавил, что с начала года на нарушителей уже наложили штрафов на 12 млн рублей. А в отношении тех граждан, которые допустили возгорания, завели около десяти уголовных дел.