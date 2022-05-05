Нижний Новгород, , 21:25 — REGNUM Эвакуированные в Нижегородскую область граждане из Мариуполя, Донецкой и Луганской народных республик получили единовременные выплаты на общую сумму свыше 10 млн рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве соцполитики.

Нижегородская область Alexxx Malev

Материальную помощь оказали более чем тысяче вынужденных переселенцев — каждому беженцу перечислили по 10 тысяч рублей.

Также стало известно о том, что более 400 детей и подростков из ДНР и ЛНР приняли в нижегородские образовательные учреждения.

В региональном министерстве образования отмечают, что в детские сады по Нижегородской области пошли 48 детей вынужденных переселенцев, в школы — 340 детей и подростков, в колледжи и техникумы — ещё 33 юных беженца.