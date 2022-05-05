Екатеринбург, , 21:21 — REGNUM В Екатеринбурге участниками парада Победы станут 36 ветеранов. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Парад Победы в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Они проедут в на девяти машинах по четыре человека в каждой. Встречать и сопровождать их будут более 50 волонтёров.

Кроме того, 241 ветеран и инвалид Великой Отечественной войны получит адресные поздравления, подарки и цветы. Так же они будут адресованы 154 узникам концлагерей и более 4700 труженикам тыла.

Как сообщало ИА REGNUM, парад состоится 9 мая, в день 77-летия Победы.