Минск, 5 мая, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Находящиеся у границ России и Белоруссии силы НАТО могут быстро образовать ударные группировки, сообщает 5 мая пресс-служба белорусского минобороны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Как рассказал заместитель начальника генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин, уже сегодня на границе «находятся войска, силы, на основе которых в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки для их применения», включая белорусское направление.

Он рассказал, что на этом фоне НАТО постоянно расширяет масштабы и повышает интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки на территории стран, граничащих с Белоруссией.

Только в этом году НАТО совместно с национальными вооружёнными силами провело 15 учений. «По сути идёт подготовка к ведению военных действий на восточном направлении», — сказал Косыгин.