Вологда, , 21:17 — REGNUM На территории Украины в ходе военной спецоперации погиб военнослужащий из Сокольского района Даниил Капустин. О его гибели сообщает сайт его родной Биряковской школы.

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«Вчера мы получили трагическую новость. В ходе выполнения специальной военной операции на Украине погиб выпускник нашей школы, Капустин Даниил. Он погиб, выполняя свой воинский долг — защищая нашу Родину от нацизма, оберегая мирное небо и счастье россиян», — сообщается на сайте.

Кроме того, сегодня, 5 мая, местные СМИ сообщили в гибели уроженца Великоустюгского района 22-летний Алексей Чебыкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине погиб рядовой Артур Ахметов из Вологды.