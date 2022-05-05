Ессентуки, Ставропольский край, 5 мая 2022, 21:16 — REGNUM В Ставропольском крае ожидается запуск нового производства по выпуску компьютерного оборудования и периферии. Завод построен в Ессентуках и назван «Бештау Электроникс». Его ввод в эксплуатацию намечен на июнь 2022 года, сообщил 5 мая губернатор края Владимир Владимиров.
По словам Владимирова, новый завод представляет собой полный цикл производства «с собственным литьевым цехом, линиями покраски и конвейерной и автоматизированной сборкой». Проект реализуется на средства инвесторов и заемные средства. Его стоимость составляет 600 млн рублей.
Как отметил губернатор Ставрополья, открытие завода по выпуску компьютерного оборудования является «важным шагом во взятом нами курсе на импортозамещение».