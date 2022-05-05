Ессентуки, Ставропольский край, , 21:16 — REGNUM В Ставропольском крае ожидается запуск нового производства по выпуску компьютерного оборудования и периферии. Завод построен в Ессентуках и назван «Бештау Электроникс». Его ввод в эксплуатацию намечен на июнь 2022 года, сообщил 5 мая губернатор края Владимир Владимиров.

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«Уже на первом этапе работы здесь планируется выпуск широкой линейки компьютерной продукции. Основной упор будет на производство моноблоков и мониторов, а также компьютерной периферии. Объем производства — до 300 тысяч мониторов и 150 тысяч моноблоков в год», — написал глава субъекта РФ в своем Telegram-канале.

По словам Владимирова, новый завод представляет собой полный цикл производства «с собственным литьевым цехом, линиями покраски и конвейерной и автоматизированной сборкой». Проект реализуется на средства инвесторов и заемные средства. Его стоимость составляет 600 млн рублей.

Как отметил губернатор Ставрополья, открытие завода по выпуску компьютерного оборудования является «важным шагом во взятом нами курсе на импортозамещение».