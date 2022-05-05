Челябинск, 5 мая, 2022, 21:10 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области осуждена группировка мошенников. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

По данным следствия, в 2016–2017 годах пятеро граждан похищали деньги из игорных заведений Белоруссии. Это делалось путём подключения к игровым автоматам технических устройств для оказания влияния на информацию, обрабатываемую в компьютерной системе.

Всего мошенники похитили более 7,3 млн рублей. Свою вину они признали. Суд назначил каждому из них по четыре года условно с таким же испытательным сроком и оштрафовал. Отметим, ранее в Белоруссии по этому делу были осуждены 11 человек.