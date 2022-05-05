Москва, , 21:08 — REGNUM Самолёты и вертолёты ВКС России за день нанесли удары по 45 военным объектам укронацистов, сообщил вечером 5 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Вертолёт Ка-52 Fedor Leukhin

Удары были нанесены по двум командным пунктам, складу боеприпасов в районе Воеводовки в ЛНР, а также по 41 месту сосредоточения живой силы и техники укронацистов.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражены 45 военных объектов Украины.

Среди них: два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Воеводовки Луганской Народной Республики», — сказал Конашенков.

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