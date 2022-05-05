Курган, , 21:06 — REGNUM В Кургане утром 5 мая в результате столкновения двух автобусов пострадали пять пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба городского подразделения ГИБДД.

Автобус ПАЗ-3205 Stanislav Kozlovskiy

Два автобуса «ПАЗ» столкнулись на перекрёстке улиц Красина — Станционная. Один из них не уступил дорогу другому. Пятеро пассажиров получили лёгкие травмы и госпитализация им не понадобилась.

Как ранее сообщало РЕ, в Челябинске 4 мая произошло возгорание автобуса, в котором находились пассажиры. Пострадавших нет.

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