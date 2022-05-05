Курган, 5 мая, 2022, 21:06 — ИА Регнум. В Кургане утром 5 мая в результате столкновения двух автобусов пострадали пять пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба городского подразделения ГИБДД.

Stanislav Kozlovskiy Автобус ПАЗ-3205

Два автобуса «ПАЗ» столкнулись на перекрёстке улиц Красина — Станционная. Один из них не уступил дорогу другому. Пятеро пассажиров получили лёгкие травмы, и госпитализация им не понадобилась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске 4 мая произошло возгорание автобуса, в котором находились пассажиры. Пострадавших нет.