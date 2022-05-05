Магас, 5 мая, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Власти Ингушетии будут поддерживать предпринимателей, которые занимаются разведением животных в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), и аграриев. Им будут предоставляться субсидии на приобретение кормов и поголовья скота, а также на покупку семян и удобрений. Меры поддержки фермеров обозначены в законе, принятом депутатами Народного собрания, сообщили 5 мая в пресс-службе главы республики. Субсидии будут предоставляться из регионального бюджета.

Alex Foto Корова

«К мерам господдержки будут относиться содействие гражданам, ведущим ЛПХ, в приобретении кормов, поголовья крупного и мелкого рогатого скота, семян и посадочного материала, средств защиты растений, а также оказание информационно-консультационных услуг», — сообщили в парламенте.

Закон о поддержке фермеров послужит повышению занятости населения, а также благоприятно скажется на улучшении материального положения сельского населения. Кроме того, он насытит рынок продовольственными товарами, выращенными в республике.