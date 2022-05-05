Москва, 5 мая, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ поражен крылатыми ракетами воздушного базирования, сообщил вечером 5 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Пуск крылатой ракеты с бомбардировщика дальней авиации

Кроме того, ракетные удары ВКС России нанесли по двум складам боеприпасов и районам сосредоточения живой силы и боевой техники.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лоскутовка, два склада боеприпасов националистов в районе Северск, а также 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники», — сказал Конашенков.