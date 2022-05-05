Москва, , 20:54 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает слухами истории о якобы мародерстве российских военных на Украине.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Если бы такое произошло, моментально пресекли на самом низовом уровне. Свое отдаем. Свое отдаем!» — отметил Володин в ходе интервью «КП».

Он обратил внимание на то, как работает антироссийская пропаганда.

Российская миссия носит освободительный характер и решает задачи демилитаризации, денацификации, подчеркнул Володин.