Володин не верит в случаи мародерства российских военных на Украине
Москва, 5 мая, 2022, 20:54 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает слухами истории о якобы мародерстве российских военных на Украине.
Duma.gov.ru
Вячеслав Володин
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«Если бы такое произошло, моментально пресекли на самом низовом уровне. Свое отдаем. Свое отдаем!» — отметил Володин в ходе интервью «КП».
Он обратил внимание на то, как работает антироссийская пропаганда.
Российская миссия носит освободительный характер и решает задачи демилитаризации, денацификации, подчеркнул Володин.