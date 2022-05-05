Москва, 5 мая, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Ядерного удара следует опасаться со стороны США, а не России, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Если нам наносят ядерный, мы отвечаем. Но что касается Соединенных Штатов Америки, у них — превентивный. Нам бояться надо их», — сказал Володин в эфире «КП».

Парламентарий напомнил, что вопрос безопасности России обсуждался с президентом США Джо Байденом, он не услышал Россию. Обсуждался вопрос и с главами других государств.

Володин напомнил, что единственная страна, которая применила ядерное оружие — США, которые разбомбили мирные города — Хиросиму и Нагасаки.