Ярославль, 5 мая, 2022, 20:52 — ИА Регнум. По факту стрельбы на территории детского сада в Ярославле возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Об этом рассказали в пресс-службе ярославского управления Следственного комитета.

УМВД по ЯО Изъятое оружие

Как ранее сообщало ИА REGNUM 5 мая мужчина произвел выстрелы из обреза по калитке детского сада на улице Фурманова в Ярославле. Теперь его привлекут и за хулиганские действия, и за незаконное хранения оружия.

«На территорию детского сада зашёл 47-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый произвёл выстрел из огнестрельного оружия в калитку металлического забора, ограждающего территорию детского сада. Пострадавших нет. Благодаря проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям преступника удалось задержать. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов)», — рассказали в пресс-службе ярославского управления СКР.

На месте происшествия побывал руководитель регионального следственного управления. Следственные действия продолжаются, мера пресечения задержанному не избиралась. В департаменте образования мэрии Ярославля особо подчеркнули, что все службы сработали оперативно.

«Сотрудниками детского сада были оперативно приняты необходимые меры по защите детей. В результате быстрого реагирования никто из детей и сотрудников детского сада не пострадал», — пояснила директор департамента образования мэрии Елена Иванова.

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев призвал родителей дошкольников не волноваться и не верить слухам. Ситуация с охраной образовательных учреждений в регионе находится под контролем властей и спецслужб.