Москва, , 20:51 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает некорректным сравнение ситуации в России с 1937 годом, когда боролись с инакомыслием.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Во-первых, это абсолютно неуместное сравнение, оскорбляющее тех, кто был репрессирован в 1937 году», — сказал Володин в эфире радио «КП».

В ходе дискуссии обращалось внимание на то, что многие боятся борьбы с инакомыслящими и дальнейшего «закручивания гаек» и «черных воронков».

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