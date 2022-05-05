Москва, , 20:50 — REGNUM Ракетные войска поразили батарею РСЗО «Ураган» укронацистов, а также районы сосредоточения ВСУ, сообщил вечером 5 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ракетный комплекс «Искандер-М» Militaryrussia.ru

Кроме того, российская артиллерия нанесла удары по 152 опорным пунктам, двум складам боеприпасов и 38 артиллерийским подразделениям укронацистов.

«Ракетными войсками поражена артиллерийская батарея на огневых позициях в районе населенного пункта Зарожное, батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Николаева и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники.

Артиллерийскими подразделениями поражены шесть пунктов управления, два склада боеприпасов, 152 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 38 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

Уничтожено до 190 человек личного состава, 43 единицы вооружения и военной техники», — рассказал Конашенков.

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