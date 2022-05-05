Володин: в России не стучат на несогласных со спецоперацией на Украине
Москва, 5 мая, 2022, 20:47 — ИА Регнум. В России нет стукачества на несогласных с проведением специальной военной операции на Украине, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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«Что касается стукачества, доносительства, не надо на людей напраслину нагонять. Этого нет», — сказал он в эфире радио «КП».
При этом, по его убеждению, «штрафуют за дело».
«Есть закон, закон надо соблюдать. Я вам скажу, все-таки мы разговариваем, и этот диалог у нас носит открытый характер. А как вы считаете, это не оскорбление для родителей, для близких тех, кто сегодня воюет? Он воюет за кого? За всех тех, кто, может быть, недопонимает, но языком иногда чешет. Думать-то тоже надо», — рассуждает спикер Госдумы.
Ранее сообщалось о том, что некоторые родители информировали о некорректной позиции ряда учителей.