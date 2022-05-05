Никосия, 5 мая, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Кипрский интернет-провайдер Cablenet.com. c 5 мая закрыл доступ к сайтам российских СМИ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mike MacKenzie Интернет

Закрыт доступ и к сайту ИА REGNUM. Отмечается, что «доступ к этому домену временно приостановлен» в рамках действия регламента Совета ЕС 2022/350 «об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине».

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в марте не грузились некоторые российские сайты, однако такое сообщение «в лоб» местный провайдер выставил впервые.