Грозный, 5 мая, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Российские СМИ никто не ограничивает в цитировании главы Чечни Рамзана Кадырова. Никакого запрета на освещение его комментариев никто не давал. Информация в рассылках, распространяемых в соцсетях, о якобы запрещении ссылок на Кадырова при освещении хода проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, является фейком. Об этом заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

Ramzan-kadyrov.ru Рамзан Кадыров

«Ведущие зарубежные, федеральные и региональные СМИ регулярно ссылаются на главу ЧР, охотно цитируют его заявления. В данном контексте тем более абсурдными и нелепыми выглядят фейковые рассылки от некоторых сомнительных пабликов о том, что российским журналистам, в частности представляющим информагентство ТАСС, запретили цитировать Рамзана Кадырова. Конечно же, это неправда и не соответствует действительности», — написал Дудаев в своем Telegram-канале.

По словам министра, с руководством ТАСС у его ведомства «налажены отличные партнерские отношения и информационное взаимодействие». Сотрудничеством с этим и другими СМИ, которые объективно освещают события на Украине, власти Чечни очень дорожат, отметил Дудаев.