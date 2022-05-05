Москва, 5 мая, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Российская певица Лолита (Лолита Милявская) отреагировала на массовое обсуждение возможности национализации имущества артистов. Соответствующий пост появился в её Telegram-канале 5 мая.

IraNata Лолита Милявская

«Когда натыкаешься на комментаторов, которые орут, что надо национализировать имущество артистов (я сейчас только про этот сегмент), потому что «они заработали его на зрителе страны, а тратят, как хотят», то хочется поставить акцент на слове «заработали», а не украли», — написала исполнительница. Также Лолита продемонстрировала собственный загородный участок и в шуточной форме заверила, что отдаст своё имущество «в хорошие руки».

Напомним, что Лолита начала музыкальную деятельность в начале 1980-х годов. В настоящее время стоимость выступления певицы оценивается в €40 тыс.