Женева, Швейцария, 5 мая, 2022, 20:42 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 527 380 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 3151 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 5 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже513 384 685 носителей вируса, подтверждено 6 246 828 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 566 814 выявленных инфицированных и 1585 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.