Минск, 5 мая, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Участия ВС Белоруссии в спецоперации на Украине не требуется, заявил 5 мая белорусский президент Александр Лукашенко в интервью Associated Press.

Kremlin.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Мы не собираемся принимать участия в специальной операции Вооружённых Сил Российской Федерации в Украине, — сказал Лукашенко. — Потому что в этом нет никакой необходимости».

Он пояснил, что ВС России справляются, а всё, что могла бы предложить белорусская сторона, у российской армии для проведения операции есть.

Белорусский лидер добавил, что между двумя соседними странами фактически идёт война, причём и Украина — близкая страна для Минска.

Александр Лукашенко «Но вы должны понимать: мы союзники, самые близкие союзники с Российской Федерацией».

Президент Белоруссии добавил, что с Россией у его страны «фактически единая армия». Россия уже очень помогла белорусской стороне, которой угрожал удар со стороны Украины.