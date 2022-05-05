Джалал-Абад, Киргизия, , 20:36 — REGNUM Из-за проливных дождей в Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии затопило 606 частных жилых домов и 10 социальных объектов. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций сегодня, 5 мая.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В связи со произошедшим стихийным бедствием в этом районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Также обильные ливни привели к затоплению 229 домов и нескольких соцобъектов в Алайском районе Ошской области. Помимо этого паводковые воды повредили мост.

В ликвидации последствий наводнения принимают участие несколько сотен человек: спасатели МЧС, военнослужащие, сотрудники милиции и местные жители. Также задействованы около 50 единиц спецтехники.